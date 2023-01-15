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Van'da cesedi kayalıkların arasında bulunan gencin babası tutuklandı

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Van'da cesedi kayalıkların arasında bulunan gencin babası tutuklandı

Çatak'ta 3 gün önce cesedi bulunan gencin babası, oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Çatak'ta 3 gün önce cesedi bulunan gencin babası, oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Övecek Mahallesi'nde, kendisinden 2 gün boyunca haber alınamayan ve ekiplerin çalışması sonucu 12 Ocak'ta cesedi kayalıkların arasında bulunan Mazlum Tanış'ın (23) otopsisinde, vücudunda saçma tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine en son oğlu ile dağda bulunan Zübeyit Tanış'ı ifadeye çağırdı.

Sorgusunda oğlunu silahla vurduğunu, eve döndükten sonra jandarma ve AFAD'a kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf eden baba Tanış, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Keçilerini otlatmak için evden ayrılan Tanış'ın dönmemesi üzerine başlatılan aramada, gencin cansız bedeni kayalıklar arasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çatak Güncel Haberler

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