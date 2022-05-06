Cerrahi maskeye gizlenmiş kopya düzeneği ele geçirildi - Haberler

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Cerrahi maskeye gizlenmiş kopya düzeneği ele geçirildi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'ın Gürpınar ilçesinde cerrahi maske içerisine kurulan ve sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen düzenek bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde cerrahi maske içerisine kurulan ve sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen düzenek bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramada sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği, iletişim/haberleşme düzeneği, kulak içi gizli kulaklık, kopya düzeneğinde kullanılmak üzere çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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