Van'da Çatıdan Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Van'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, tek katlı bir evin çatısında ve bahçesinde toplamda 127 kök kenevir bitkisi ile 288 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

VAN'da tek katlı evin çatısında yetiştrilen kenevirler yapılan operasyonla ele geçirildi. Operasyonda, hem seraya dönüştürlen çatı katında hem de bahçesinde 127 kök kenevir ve 288 gram kubar esrar ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Van'daki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, seraya dönüştürülen tek katlı evin çatısında ve bahçesinde 127 kök kenevir bitkisi ile evde yapılan aramalarda 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 adet 7,62 çapında fişek ele getirildi. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

