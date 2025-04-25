İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi

Beşiktaş hasretini bitirdi, küme düşen ikinci takım belli oldu
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı

Van'da Çamurlu Yağış Oto Yıkamacılarda Yoğunluk Yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Van'da gerçekleşen çamurlu yağış, sabah saatlerinde araçlarını çamur içinde gören vatandaşları oto yıkamacılara yönlendirdi. Araç sahipleri, çamurlu yağışın kaportada kalıcı lekelere yol açabileceğinden endişe ediyor.

Van'daki oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

VAN - Van'da Suriye kaynaklı etkili olan toz taşınımı araçların çamura bulanmasına neden olurken, sabah araçlarını çamur içinde gören vatandaşlar ise oto yıkamacılara akın etti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı toz taşınımı uyarısının ardından, gece saatlerinde Van'da çamur şeklinde yağış etkili oldu. Açık alanda park halinde bulunan araçlar, bu yağıştan dolayı çamurla kaplandı. Sabah araçlarının halini gören sürücüler, beklenmedik manzarayla karşılaşınca soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Yağışın ardından oto yıkamacılarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar araçlarını yıkatmak için yarım saate yakın sıra beklediklerini belirtti. Araç sahipleri, çamurlu yağışın özellikle kaportada leke ve kalıcı iz bırakabileceğini ifade ederek, hızlı müdahale gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.