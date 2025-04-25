Van'da Çamurlu Yağış Oto Yıkamacılarda Yoğunluk Yarattı

Van'daki oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu

VAN - Van'da Suriye kaynaklı etkili olan toz taşınımı araçların çamura bulanmasına neden olurken, sabah araçlarını çamur içinde gören vatandaşlar ise oto yıkamacılara akın etti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı toz taşınımı uyarısının ardından, gece saatlerinde Van'da çamur şeklinde yağış etkili oldu. Açık alanda park halinde bulunan araçlar, bu yağıştan dolayı çamurla kaplandı. Sabah araçlarının halini gören sürücüler, beklenmedik manzarayla karşılaşınca soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Yağışın ardından oto yıkamacılarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar araçlarını yıkatmak için yarım saate yakın sıra beklediklerini belirtti. Araç sahipleri, çamurlu yağışın özellikle kaportada leke ve kalıcı iz bırakabileceğini ifade ederek, hızlı müdahale gerektiğini kaydetti.