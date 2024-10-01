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Van'da Boş Arazideki Saman Balyaları Yangın Çıkardı

Van'da Boş Arazideki Saman Balyaları Yangın Çıkardı
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Edremit ilçesinde istiflenen saman balyaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını itfaiye ekipleri, iş makineleriyle birlikte 1,5 saatte kontrol altına aldı.

VAN'ın Edremit ilçesinde boş arazide istiflenen saman balyaları, bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri saman yangınını iş makinelerinin de yardımıyla söndürdü.

Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi'nde TOKİ yakınındaki boş arazide istiflenen ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen saman balyaları, akşam saat 18.30'da yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla yangını 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangında tonlarca saman balyaları yanarken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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