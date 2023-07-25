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Van'da boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışması

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Van'ın Tuşba ilçesinde belediye, emniyet ve jandarma ekipleri, sahil şeridinde vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi. Havaların ısınmasıyla boğulma vakalarının önüne geçmek için başlatılan çalışma kapsamında ekipler, broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. İlk yardım, alınacak tedbirler ve akıntıya karşı yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde belediye, emniyet ve jandarma ekipleri, sahil şeridinde vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte havaların ısınmasıyla boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belediye, polis ve jandarma ekipleri, "Şakalaşmak için suya girilmez", "Akıntı fazlalığı nedeniyle boğulma riski fazladır" sloganıyla hazırladıkları broşürleri sahilde piknik yapanlara dağıttı.

Ekipler, boğulma vakalarına yönelik ilk yardım, alınacak tedbirler, akıntıya karşı yapılacaklar konusunda bilgilendirme yaptı.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Bilgilendirme çalışmasının yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Jandarma Tuşba Van Güncel Haberler

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