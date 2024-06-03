Üye Girişi
Haberler

Van'da Bisiklet Tutkunları Dünya Bisiklet Günü İçin Etkinlik Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Gezginler Derneği öncülüğünde Van'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 65 kişi, Erciş ilçesindeki sahil yolunda bir araya geldi. Etkinlikte bisiklet kullanımının özendirilmesi ve doğaya dikkat çekilmesi amaçlandı.

Van'da bisiklet tutkunları, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Gezginler Derneği öncülüğünde aralarında çocukların da bulunduğu 65 kişi, etkinlik kapsamında Erciş ilçesindeki sahil yolunda bir araya geldi.

Gezginler Derneği Başkanı İsrafil Akan, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bisiklet kullanımını özendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Akan, " Van Gölü'nü ve bölgenin güzelliklerini tanıtmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu kapsamda 65 kişiyle bisiklet turumuz olacak. Doğayı korumaya ve bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Songül Yamaç ise Dünya Bisiklet Günü kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, "Her hafta bisiklet turu etkinliğimizi yapıyoruz. İnsanları spora ve hareketli yaşama teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından bisiklet tutkunları Erciş Kaymakamlığı önüne kadar pedal çevirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Van Gölü Erciş Dünya Van Spor Güncel Haberler

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

 Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title