Van'da bir yolcu minibüsü yandı

Van'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

İskele Caddesi'nde içindeki yolcularla seyir halinde olan minibüsten henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden minibüs şoförü, kısa sürede yolcuları indirerek, 112 Acil Durum Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, yangını söndürdü.

Olayda, minibüs tamamen yandı.