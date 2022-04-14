Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Başkale ilçesinde tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Başkale ilçesinde tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kurumun çelik kasasından tabanca çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayının faili olduğunu belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesi sonrası tabanca gömüldüğü yerden çıkarılıp incelemenin ardından kurum yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title