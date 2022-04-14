Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

Başkale ilçesinde tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kurumun çelik kasasından tabanca çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayının faili olduğunu belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesi sonrası tabanca gömüldüğü yerden çıkarılıp incelemenin ardından kurum yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.