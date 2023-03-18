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Van'da bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Van'da bir kadını darbederek bıçak zoruyla cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Van'da bir kadını darbederek bıçak zoruyla cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesindeki iş yerinde bir kadının darbedilmesi ve bıçak zoruyla cep telefonunun gasbedilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarından alınan 38 saatlik kaydı inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İpekyolu Van Güncel Haberler

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