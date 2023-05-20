Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
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Van'ın İran sınırında güvenlik güçlerince bir haftada 903 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.
Van'ın İran sınırında güvenlik güçlerince bir haftada 903 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 12-18 Mayıs tarihlerinde 903 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, 83 göçmen de yakalandı.
Yılın başından bu yana sürdürülen çalışmalarda ise 40 bin 914 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi, 2 bin 450 göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel