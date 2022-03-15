Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

VAN'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

VAN'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıyor. 7-13 Mart'ta 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekipler, 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1'i İran, uyruklu olmak üzere toplam 1533 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulurken, 24 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, İnsan Hakları, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title