Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 7-13 Mart tarihlerinde 37 operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 24 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu.
Organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.???????
AA / Necat Hazar - Güncel