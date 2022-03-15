Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 7-13 Mart tarihlerinde 37 operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 24 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu.

Organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.???????

AA / Necat Hazar - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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