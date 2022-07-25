Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 10 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu, 2,06 gram eroin, 31,19 gram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. AA / Emre Ilıkan - Güncel Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.