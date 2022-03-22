Van'da bir evde 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da bir evde 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da bir evde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yakalanan 28 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi, bir organizatör gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Necat Hazar - Güncel

Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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