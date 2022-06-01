Bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Kalecik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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