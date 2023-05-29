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Van'da bir ev yangını

Van'da bir ev yangını

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Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Dibekli Mahallesi'nde meydana geldi. Recep İzgi isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İpekyolu Van Güncel Haberler

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