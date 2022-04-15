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Bir araçta 6 kınalı keklik bulundu

AA - Güncel
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Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 kınalı keklik ele geçirildi.

Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 kınalı keklik ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe emniyet amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Bagajda 6 kafes içinde 6 kınalı keklik, 8 tuzak ipi ve fener ele geçirildi.

Araçta bulunan 5 kişiye "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan 18 bin 900 lira para ceza kesildi.

Keklikler, doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir araçta 6 kınalı keklik bulundu

Bir araçta 6 kınalı keklik bulundu

AA / Güncel

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