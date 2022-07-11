Van'da bir araçta 5 keklik ele geçirildi - Haberler

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Van'da bir araçta 5 keklik ele geçirildi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da bir araçta 5 keklik ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta ele geçirilen 5 keklik doğaya salınmak üzere görevlilere teslim edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta ele geçirilen 5 keklik doğaya salınmak üzere görevlilere teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Kontrollerde, tel kafes içinde 5 canlı keklik ile 6 tahta kafes ve tuzak ele ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.E. hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Yakalanan keklikler doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

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