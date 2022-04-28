Van'da bin 602 gram külçe altın ele geçirildi

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 602 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir çanta içerisinde yapılan aramada; taşıma belgesi bilgileri gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmiş olan bin 602 gram ağırlığında 1 adet külçe altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel