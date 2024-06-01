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Van'da Beton Mikserinin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

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Van'da meydana gelen kazada, beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza sonucunda bisikletli olay yerinde hayatını kaybederken, soruşturma devam ediyor.

1)VAN'DA, BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ

VAN'da, beton mikserinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İpekyolu ilçesinin eski Emniyet Kavşağı yakınındaki İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilmeyen kişi, hızla gelen beton mikserinin çarpması sonucu savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisikletlinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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