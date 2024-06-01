Van'da beton mikseri elektrikli bisiklete çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halilağa Mahallesi Eski Emniyet Kavşağı'nda E.E. yönetimindeki 65 NP 284 plakalı beton mikseri, Selçuk Kaplan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.