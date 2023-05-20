Van'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.