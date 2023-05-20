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Van'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Van'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Güzeldere Geçidi yakınlarında İsmail K'nin kullandığı 31 Z 3646 plakalı beton mikseri, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel

Başkale Van Güncel Haberler

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