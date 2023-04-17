Van'da belediye ekiplerinden hafriyat denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, inşaat sezonun başlamasıyla hafriyat ve inşaat yıkıntılarının belirlenen alanların dışına dökülmesinin önlenmesi için denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, inşaat sezonun başlamasıyla hafriyat ve inşaat yıkıntılarının belirlenen alanların dışına dökülmesinin önlenmesi için denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha temiz ve yaşanabilir bir kent yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, hafriyat dökümü, inşaat kazı izni, inşaat yıkıntıları, dolgu izni ve kurumların yaptığı kazıları denetliyor.

Kent merkezi ve göl çevresine hafriyat döktüğü tespit edilen kişileri ceza kesen ekipler, denetimlerle oluşacak kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyor.

Ekipler, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için kentteki hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle takip ediyor.