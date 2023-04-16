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Van'da belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki kapalı yolları açıyor

Van'da belediye ekipleri yüksek kesimlerdeki kapalı yolları açıyor

Güncel Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri, kapalı olan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri, kapalı olan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

İran sınırındaki ilçede baharda da karla mücadele eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu karlı mezra, yayla ve karakol yollarını açmak için zor şartlarda mesai yapıyor.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı bölgede çalışma yürüten ekipler, kapalı olan yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başkale İran Van Güncel Haberler

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