Van'da belediye ekipleri mezarlıkların bakımını yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentteki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentteki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, bayram öncesinde 35 personel ve 7 araçla mezarlıklarda çalışma yürüttü.

Vatandaşların daha temiz ve nezih ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleşmeleri için çalışan ekipler, mezarlıklarda bulunan yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Mezarlık çevresindeki hasar gören duvarları, sökülen parke taşlarını onaran ekipler, çeşme ve oturma banklarının bakımını da yaptı.