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Van'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Yoğunlaştırıldı

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Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesinde acılar yaşanmaması ve kara yollarında kazaların en aza indirilmesi amacıyla havadan ve karadan denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı.

Tatil süresince vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapacak ekipler, insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşması için havadan helikopter ve dron, karadan da hız tespit cihazlarıyla trafik denetimi yapıyor.

Van'da 5 kontrol noktasında görev alan 18 jandarma trafik ekibi, 23 asayiş timi ve 217 personel, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için mesai yapıyor.

Otobüs terminallerinde yolcu taşımacılığı yapan araçları denetleyen ekipler, alkol ve uyuşturucu testi yaptıkları sürücülerin takograf cihazları ile yetki belgelerini kontrol ediyor.

Yolcuları emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendiren ekipler, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkış yapan araçların kullandığı kara yolunda da hız tespit cihazlarıyla trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Jandarma ekiplerinin bir gün boyunca hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği denetimleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

"Jandarma ekipleri, otobüs şoförlerinin hepsini uyardı"

Aracı denetlenen sürücülerden İlyas Doğu, AA muhabirine, yapılan kontrollerin herkesi memnun ettiğini söyledi.

Bu sayede kaza oranının azaldığını, insanların kurallara daha çok uyduğunu belirten Doğu, "Herkesin kurallara uyması gerekiyor. İstanbul'a gitmek için yola çıkacağım. Jandarma ekipleri, otobüs şoförlerinin hepsini uyardı. Yolculara emniyet kemeri takmaları için ikazda bulundu. Sürücülerin yollarda trafik kurallarına uymalarını istedi. Güvenlik güçleri herkesin güzel bir bayram geçirmesi için çaba sarf ediyor. İnşallah onlar sayesinde kazasız bir bayram geçiririz." diye konuştu.

Sürücü Emrullah Akgül de "Jandarma ekipleri hem havadan hem de karada denetim yapıyor. Bizi kurallara uymamız konusunda uyardılar. Yolcularımıza şeker dağıttılar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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