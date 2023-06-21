Üye Girişi
Haberler
Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım çalışması yapıldı

Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım çalışması yapıldı

Güncel Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 personel ve 5 araçla mezarlıklarda bulunan yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Ekipler, kent genelindeki mezarlıkların çevre duvarlarını, yerinden sökülen parke taşlarını, çeşmeleri ve oturma banklarını onardı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title