Van'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Van'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Necat Hazar - Güncel
Van'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçede 11 DZ 032 plakalı otomobil, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

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