Van'da Bariyere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Van-Muradiye kara yolunda meydana gelen kazada, bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Van- Muradiye kara yolu Tasmalı Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 13 FC 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Metal bariyere saplanan otomobildeki sürücü, ekiplerin çabasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.