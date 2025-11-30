Van'da Baraja Düşen Otomobilde İki Cansız Bedene Ulaşıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde arama çalışması başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını row (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak sürdürüyor.