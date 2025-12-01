Haberler

Van'da Baraj Gölüne Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da meydana gelen kazada baraj gölüne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Furkan Özdemir (21) Hakkari'de toprağa verildi. Kazada yer alan diğer iki gencin cenazeleri de çıkarıldı.

VAN'da otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen 3 kişiden sürücü Furkan Özdemir'in (21) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Furkan Özdemir (21), arkadaşları Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (20) ile birlikte araç kiralayıp gezmek için Van'a geldi. Özdemir'in kullandığı otomobil, Zernek Baraj Gölü'nde virajda kontrolden çıkıp taklalar atarak yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Göl üzerinde botlarla arama çalışması yapan ekipler, otomobilin yerini belirledi. Daha sonra dalış yapan polis ve jandarma dalgıç ekipleri, önce otomobildeki Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenlerini çıkardı. Daha sonra da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sualtı Görüntüleme cihazı kullanılarak Furkan Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cihat Durna'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Furkan Özdemir'in cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ Mezarlığı'na getirilen Özdemir için, mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenazeye DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve yüzlerce kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi TOKİ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'daki hastanede otopsi işlemleri devam eden Rojhat Durğun'un cenazesinin de Hakkari'de Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.