Haberler

Van'da Baraj Gölüne Yuvarlanan Araçta 3 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da kontrolden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne düşen otomobildeki 3 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenazelerin, yarın toprağa verileceği belirtildi.

1) VAN'DA BARAJ GÖLÜNE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

VAN'da sürücünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, Sualtı Görüntüleme cihazı ile tespit edildikten sonra dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Furkan Özdemir (21), arkadaşları Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (20) ile birlikte araç kiralayıp gezmek için Van'a geldi. Özdemir'in sürdüğü otomobil, Zernek Baraj Gölü'nde virajı alamayıp kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Göl üzerinde botlarla arama çalışması yapan ekipler, otomobilin yerini belirledi. Daha sonra dalış yapan polis ve jandarma dalgıç ekipleri, otomobildeki Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenlerini çıkardı. Kayıp Özdemir'in bulunması için de arama çalışmaları hızla devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sualtı Görüntüleme cihazı da arama çalışmalarında kullanıldı. Yaklaşık 7 saat 40 dakika süren arama çalışmaları sonucunda Furkan Özdemir'in cansız bedeni de otomobilin düştüğü yere 10 metre mesafede tespit edilerek dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürülerken, baraj gölündeki otomobilin ise yarın vinç yardımıyla çıkarılacağı belirtildi. Cenazeler ise otopsi işlemlerinin ardından yarın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Göztepe'den 4 dakika içerisinde inanılmaz geri dönüş

Süper Lig'de 4 dakika içinde inanılmaz geri dönüş
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.