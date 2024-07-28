Van'da baraj göletinde çocuk boğuldu
Van'ın Gürpınar ilçesinde piknik yapmak için baraj göletine giden 13 yaşındaki çocuk, serinlemek için suya girdi ve boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu.
Ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki H.Ö, serinlemek için Zernek Barajı göletine girdi.
Çocuğun suda kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Çocuğun cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.