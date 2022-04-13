Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin av yasağı öncesi, balıkçılar son kez attıkları ağlarını çekti. Tekneler kıyıya yanaştırıldı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başlıyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı öncesi balıkçılar son kez ağlarını göle attı. Ağlarını toplayan balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırmaya başladı.

Ülkenin dört bir yanında balıkçılığın kan ağladığını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Fakat inci kefali balıkçılığı ülkemizde örnek olacak şekilde devam ediyor. Özellikle koruma çalışmalarıyla beraber her yıl balıkçılığın bir adım daha ileriye gittiğini görüyoruz. Ülkemizde balıkçılık kan ağlarken, ince kefali ülkemizin dört bir yanına dağıtılmaya başlandı. Trabzon'a, Manisa'ya, Denizli'ye, Ordu'ya, İstanbul'a ve önümüzdeki yıllarda inci kefalinin gittiği şehir sayısının çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. İnci kefali ülkemizin balık deposu gibi. Van Gölü'nde inci kefali avcılığı yapan 100'den fazla tekne var ve her bir teknede 5-6 kişi çalışıyor. Bunlar üreme dönemi haricinde kış balıkçılığı yapıyorlar. 15 Nisan tarihi ile 15 Temmuz tarihleri arasında bütün balıkçı tekneleri limana çekildi. Bu balıkçılar, senenin 9 ayı balıkçılık yapıyor, yasak dönemindeki 3 ayda da tekneler limana çekiliyor. Bugün Van Gölü'ndeki bütün tekneler artık ağlarını topladılar, teknelerini limana çektiler. İnci kefalinin üremesinden sonra da tekrar göle açılacaklar" diye konuştu.