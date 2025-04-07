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Van'da Baharın Müjdecisi Kardelenler Çiçek Açtı

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Van'da sıcaklıkların artmasıyla kardelenler çiçek açtı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karları delerek açan beyaz çiçekler, güzel bir manzara sunuyor.

Van'da baharın müjdecisi kardelenler açtı

VAN - Van'da, sıcaklıkların artmasıyla baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

Van-Bitlis karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerindeki kardelenler çiçek açtı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri mest ediyor. Baharla birlikte boy vermeye başlayan beyaz çiçekler, dağların zirvesindeki kar örtüsüyle güzel manzara sunuyor.

Nihat Özel isimli vatandaş, "Yoğun geçen kışın ardından ilkbahara hayırlısı ile kavuştuk. Baharın müjdecisi çiçekler de açtı, güzel bir bahar olacak İnşallah" dedi.

Van'da Baharın Müjdecisi Kardelenler Çiçek Açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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