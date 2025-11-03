Van'da Av Koruma Kontrolleri Yapıldı

Van'da Atlı Jandarma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları kapsamında denetim yaptı.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timi ile DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Gittikleri yerlerde dürbünlerle çevreyi kontrol eden ekipler, av koruma kontrol çalışmalarını sürdürecek.