Haberler

Van'da Av Koruma Kontrolleri Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da Atlı Jandarma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Van'da Atlı Jandarma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları kapsamında denetim yaptı.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timi ile DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Gittikleri yerlerde dürbünlerle çevreyi kontrol eden ekipler, av koruma kontrol çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.