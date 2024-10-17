Van'da Autovan Otomotiv Fuarı Açıldı

Van'da düzenlenen "Auto Van Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 60 markanın katılımıyla açılan fuarda, otomobil meraklıları stantları ziyaret etti.

Birçok markanın son model ve yeni nesil elektrikli araçlarını tanıttığı fuar, yoğun ilgi gördü.

Organizasyon sorumlusu Kadir Yaşar, bölgede ilk kez geniş kapsamlı bir otomotiv fuarı düzenlediklerini söyledi.

Otomotivle ilgili her markanın fuarda yer aldığını belirten Yaşar, "Fuarımızdaki konseptte hem araç markaları hem de yan sektör firmalar yer aldı. Lastik, yağ, akü ve birçok otomotiv ile ilgili firmalar fuarımıza katıldı. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük üreticileri stantlarını açtı. Vatandaşlarımız güzel ilgi gösterdi. İlk günde 5 bin ziyaretçi ağırladık. Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sıddık Konca da "Araçlara meraklı biriyim. Fuara birçok marka katılım gerçekleştirmiş. Gerçekten güzel araçlar var. Günümüz şartlarında bütün araçlar elektrikli. Fuarda TOGG'u görmek gurur verici. Diğer araçları da kontrol ettim ama TOGG bambaşka, milli gururumuz. Çok güzel araç yapmışlar. Duruşu bile diğer araçlardan çok farklı." dedi.

Fuar, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.