Van'da Attan Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Van'da attan düşerek bacağından yaralanan 62 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesine bağlı kırsal Kaçıt Mahallesi'nde, bir kişinin attan düşerek bacağından yaralandığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, bölgeye gönderilen ambulans helikoptere alınarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.