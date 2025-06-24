Van'da Attan Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

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62 yaşındaki bir kişi, Van'ın Çatak ilçesinde attan düşerek bacağından yaralandı. Olay yerine UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi ve yaralı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'da attan düşerek bacağından yaralanan 62 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesine bağlı kırsal Kaçıt Mahallesi'nde, bir kişinin attan düşerek bacağından yaralandığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, bölgeye gönderilen ambulans helikoptere alınarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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