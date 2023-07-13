Van'da 'atlı polisler' göreve başladı

Van Gölü sahilleri artık atlı polislere emanet

VAN - Van Emniyet İl Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Polis Grup Amirliği kentteki ilk görevine başladı.

Van'da ilk kez görev yapan Atlı Polis Grup Amirliği polisleri, atlarını toplumsal olaylara müdahalede her an göreve hazır bekletiyor. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatlarıyla ilk görevlerine Van Gölü'nün Edremit sahillerinde başlayan atlı polisler, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Atlı polisler, yoğunluğun yaşandığı sahillerde yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı devriye gezdi. Atlı polislere ise Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri eşlik etti.

"Vatandaşların atlı polislerimize büyük bir ilgisi var"

İHA muhabirine konuşan Atlı Polis Grup Amiri Burak Çilhoroz, ilk görevlerine bugün itibariyle başlayan atlı polislerin Van Gölü sahillerinde devriye gezeceğini belirtti. Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe gibi alanlarda atlı polislerin aktif olarak görev alacağını ifade eden Çilhoroz, "Van Gölü sahillerinde görev almaktan büyük mutluluk duymaktayız. Vatandaşların atlı polislerimize büyük bir ilgisi var ve bu ilgi bizleri memnun etmektedir. Amirliğimiz kanuna uygun düzenlenmiş olan her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin de düzenini ve güvenliliğini sağlamaktadır" dedi.

Van Gölü sahilinde atlı polisleri ilk kez gören vatandaşlar, hem sevindiklerini hem de şaşırdıklarını belirterek, atlı polislerin Van'da görev almasıyla birlikte sahilde güvende olacaklarını kaydetti.