VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Bahçıvan Mahallesi'ndeki kullanılmayan, 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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