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Van'da Atık Barajı Çöktü, Ekili Tarlalar Zarar Gördü

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Van'ın Tuşba ilçesinde bir atık barajının iç setinin çökmesi sonucu ekili tarlalar ve çevredeki alanlar zarar gördü. Çökme sonrası iş makineleriyle onarım çalışmaları başlatıldı ancak kimyasal atıkların ekili alanları etkilemesi endişe yarattı. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Van'da atık barajı çöktü: Ekili tarlalar zarar gördü

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan atık barajının iç setinin çökmesi sonucu ekili tarlalar ve çevre zarar gördü.

Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi kırsalında yer alan barajının iç seti geçtiğimiz günlerde çöktü. Çökme sonrası bölgede iş makineleriyle onarım ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Ancak çevreye yayılan kimyasal atıklar ekili alanları etkiledi. Vatandaşlar, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Konuya ilişkin konuşan Ali Gürbüz, iki yıl önce barajın inşa edildiğini ve o tarihten beri biriken atıkların barajı zorlayarak patlamasına yol açtığını belirtti. Gürbüz, "Biriken atıklar barajı sıkıştırdı ve gövdesini patlattı. Dünden beridir iş makineleri gövde kısmını onarıp, izleri kaybetmeye çalışıyor. Atık malzeme ekili tarlalarımızın içine kadar geldi. Bizler mağduruz ve bu tarlalarımızı hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Buranın 120 dönümü bizlerin, 200 dönümlük kısmı ise komşularımızındır. Tarlamıza akan kimyasal madde göl gibi birikmiş" dedi.

Kimyasal atık malzemelerin içerisinde olduğu atık havuzunun patlaması sonrası tarlalarına zarar verdiğini dile getiren çiftlik sahibi Derviş Çelik ise hayvanlarının da bu durumdan etkilenmesinden endişe duyduklarını söyledi.

(YLM-MSA-BA-Y)

Van'da Atık Barajı Çöktü, Ekili Tarlalar Zarar Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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