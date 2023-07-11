Van'da askeri araçla otomobil çarpışması: 1 ölü, 12 asker yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askeri araçla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 12 asker yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.