Van'da Aşık Veysel'e Özel Resim Sergisi ve İmza Günü Etkinliği Düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen '2023 Aşık Veysel Yılı' kapsamında resim sergisi ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Sergide, ressam Prof. Dr. Yaşar Abdi Serin'in Aşık Veysel'in sözlerini ebru sanatı ile bütünleştirerek yaptığı 7 yağlı boya tablo sergilendi. Halk şairi Sahiba Serin ise kitaplarındaki şiirler hakkında konuştu.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından, "2023 Aşık Veysel Yılı" kapsamında resim sergisi ve imza günü etkinliği düzenlendi.

İpekyolu Sanat Galerisi'ndeki etkinlikte, ressam Prof. Dr. Yaşar Abdi Serin ve halk şairi Sahiba Serin, sanatseverlerle bir araya geldi.

Sergide yer alan eserleri hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Serin, eserlerinin 8 ülkede ve 30 ilde sergilendiğini belirtti.

Uzun yıllar Aşık Veysel üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden, Serin, sergide Aşık Veysel'in sözlerini ebru sanatı ile bütünleştirerek tablo haline getirdiğini aktardı.

Serin, "7 yağlı boya tablosu sergiliyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Ozanlar Parkı'nda 10 metre büyüklüğünde Aşık Veysel anıtı yaptım. Aşık Veysel'in gelecek nesillere aktarılması önemli. Aşık Veysel, eserlerinde insanların kardeşçe ve barış içinde yaşamasını öğütlemiştir. Vatanına ve milletine örnek bir sanatçıdır. Aşık Veysel'in eserleri gelecek nesillere öğüttür." ifadelerini kullandı.

Kitaplarında her konuda şiirlerin mevcut olduğunu belirten Sahiba Serin ise,"Genellikle aşk şiirleri yoğunlukta. 46 şiirimi bestelendi ve 8'i TRT repertuarına kabul edildi. Kar Taneleri kitabımın 3. baskısı bitmek üzere 4. baskısı hazırlanıyor. Kitap okunmasını önemsiyorum. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı hakkında konferanslar veriyorum." diye konuştu.

Sergi, 7 Aralık'a kadar devam edecek.