Van'ın Gevaş ilçesinde ağustos ayı ile birlikte arpa hasadına başlandı. Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, gece gündüz çalışarak hayvanların kışlık yiyeceklerini çıkarmak için bölge tabiri ile 'patos' vuruyor. Van'da geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yaparak kışa hazırlanıyor.

Van'da arpa hasadı başladı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde ağustos ayı ile birlikte arpa hasadına başlandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, gece gündüz çalışarak hayvanların kışlık yiyeceklerini çıkarmak için bölge tabiri ile "patos" vuruyor. Van'da geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yaparak kışa hazırlanıyor. Büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyorlar. Kimi zaman günün en sıcak saatlerinde bile hummalı bir şekilde çalışan vatandaşlar, hem kendilerinin hem de hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını hazırlıyorlar. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesinde yaşayan Sabri Beyazıt isimli vatandaş, 60 dönümlük tarlaya arpa ektiklerini belirterek, "Ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sene kuraklık olduğu için genelde buğday ve arpa ektik. Hasadımız iyi değil, mazot çok pahalı olduğu için masraflarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Zor oluyor ama mecburuz" dedi.

Eskiden öküzlerle harman yaptıklarını aktaran Cahfer Bayezıt ise "Gece de harmanları rüzgara veriyorduk ve ondan sonra buğdayı çıkarıyorduk. Çok zahmet çekiyorduk. Bir aya kadar buğday biçiyorduk. Şimdi ise her şey çok kolay. Gezer patoslarla vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Dereağzı Mahallesi'nde genelde ağustos ayı ile birlikte harmanların patosa vurulduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Reşit Öner de, "Dedelerimiz zamanında ilk olarak döküm patoslar vardı. Sonra savurmalı patosla şimdi ise gezer patosla çalışıyoruz. Hem daha kolay hem daha verimli iş yapabiliyoruz. İşçilik yok, zahmeti yok. Bir hafta ya da 10 günde bitirdiğimiz işi şimdi 3-4 saatte bitiriyoruz" diye konuştu.