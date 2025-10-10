VAN'da Araziye Gizlenmiş 106 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

VAN'da araziye gizlenmiş 106 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi yakınındaki araziye operasyon düzenledi. Uyuşturucu arama köpekleri ile arazi taraması yapıldı. Aramada araziye gizlenmiş 56 kilo 500 gram skunk ile 50 kilo 300 gram metamfetamin olmak üzere toplam 106 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.