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Van'da, arazide otlar arasında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, arazide otlar arasında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, otlar arasında gizlenmiş 5 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, otlar arasında gizlenmiş 5 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan arazi arama-taramalarında otlar arasına gizlenmiş 5 kilo180 gram skunk ele geçirdi.Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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