Van'da, arazide otlar arasında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, otlar arasında gizlenmiş 5 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan arazi arama-taramalarında otlar arasına gizlenmiş 5 kilo180 gram skunk ele geçirdi.Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.