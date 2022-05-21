Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'da arazide 72,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi.

VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu dün saat 00.30 sıralarında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araziye gizlenen 72,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Eroin, Güncel, Haberler

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