Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Araziye gizlenen 2 kilo metamfetamin ile 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title