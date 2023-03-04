Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA ARAZİDE 100 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Güncel Haberler

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama- tarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama- tarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu geçişi olacağı bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title