VAN'DA ARAZİDE 100 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama- tarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama- tarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu geçişi olacağı bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 100 kilo toz esrar ele geçirildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel